Una conduttrice, un portiere, per inciso quello dell'Inter, e uno chef stellato. Michelle Hunziker, Yann Sommer e Andreas Caminada hanno in comune la Nazionalità svizzera e un legame con l'Italia. Hanno girato uno spot per Svizzera Turismo in Engadina. La conduttrice Mediaset e l'estremo difensore nerazzurro sono ambasciatori di 'Svizzera Turismo' per il mercato italiano e così, con un cortometraggio rintracciabile su Youtube, hanno partecipato ad un cortometraggio sull'autunno tutto da vivere a St Moritz e Morteratsch.