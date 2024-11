«Se vuoi trovare nel tuo cervello un'immagine...», prova a dire Biasin. Ma Zazzaroni lo interrompe: «Il mio cervello funziona a differenza di quello degli altri. Ho detto semplicemente che per noi come giornale è fallo di mano, ma io non ho tutta questa certezza».

«Ma non è che non vuoi trovare questa certezza perché non vuoi averla questa certezza», ribatte Biasin. «Oddio, è arrivato Otelma. È arrivato Crepet, abbiamo lo psichiatra, aspetta che ci penso. Biasin, per favore! Hai vinto uno a zero, basta finito», dice Zazzaroni. «Cesari ti ha fatto vedere 700 immagini e c'è il giocatore del Venezia che pare che l'ha toccata ma involontariamente, se vuoi continuiamo a parlare di questo fallo fino alle 4 del mattino», aggiunte il giornalista di fede nerazzurra. «No, vado a dormire perché sono stanco. Non ho detto che non è mano, ho detto che non ho la certezza», ha concluso Zazzaroni.