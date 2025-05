È tutto pronto per il tour che porterà Tananai in giro per l'Italia. "Ci sarà qualche canzoncina nuova da imparare che non vedo l'ora di far uscire. Una canzone estiva ma senza feat, che arriverà prima del debutto del tour il 19 giugno a Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. Un nuovo tormentone? Chi può dirlo. Per me 'Storie brevi' non aveva gli strumenti per esserlo ma poi si è rivelato tale", ha annunciato l'artista italiano. Tananai si è sbilanciato anche sul finale di stagione della sua amatissima Inter: LEGGI QUI.