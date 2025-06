Il tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni

Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso.