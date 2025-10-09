FC Inter 1908
Bobo Vieri sbarca in Kings League: sarà co-presidente con Diletta Leotta della D-Power

Nuova avventura per l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, che parteciperà al prossimo campionato del popolare format
Bobo Vieri sbarca in Kings League: l'ex attaccante dell'Inter sarà co-presidente con Diletta Leotta della D-Power, una delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato del format creato nel 2022 da Gerard Piquè.

L'annuncio è arrivato su Instagram: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER! Benvenuto Christian Vieri!".

