Nuova avventura per l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, che parteciperà al prossimo campionato del popolare format

Bobo Vieri sbarca in Kings League: l'ex attaccante dell'Inter sarà co-presidente con Diletta Leotta della D-Power, una delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato del format creato nel 2022 da Gerard Piquè.

L'annuncio è arrivato su Instagram: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER! Benvenuto Christian Vieri!".