Bobo Vieri, ex attaccante, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni sul passato da donnaiolo. O presunto donnaiolo. Ecco come l'ex centravanti nerazzurro ha definito "gli anni belli" della sua carriera, tra gol e donne stupende: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news gossip e curiosita Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…”
news
Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…”
Bobo Vieri, ex attaccante, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni sul passato da donnaiolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA