FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…”

news

Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…”

Vieri: “Tante donne? Anni belli ma era un’etichetta. La gente non sa che…” - immagine 1
Bobo Vieri, ex attaccante, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni sul passato da donnaiolo
Redazione1908

Bobo Vieri, ex attaccante, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco le sue dichiarazioni sul passato da donnaiolo. O presunto donnaiolo. Ecco come l'ex centravanti nerazzurro ha definito "gli anni belli" della sua carriera, tra gol e donne stupende: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Procuratore D’Ambrosio racconta: “Ero povero, poi arrivò l’Inter. Ad Ausilio...
Sonia Bruganelli: “Perché mi sono separata da Bonolis. A differenza di quello che si dice…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA