Wanda Nara fa sempre notizia. La ex moglie di Mauro Icardi è rimasta nuovamente impigliata in una polemica, che stavolta si è allargata al giro della Nazionale argentina. La conduttrice televisiva avrebbe infatti contattato - secondo i media argentini - il giocatore Enzo Fernandez (impegnato e con due figli). La notizia diffusa anche da LAM ha naturalmente destato scalpore.
Le wags dell’Argentina scatenate contro Wanda: “La odiano. E nella loro chat la chiamano…”
I dettagli della chat delle wags argentine unite contro la ex di Icardi
La chat delle wags argentine—
Secondo quanto riportato da LAM, le wags della Nazionale argentina avrebbero fatto gruppo contro Wanda Nara. E anche per quanto riguarda la chat delle wags c'è un retroscena particolarmente piccante: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La stessa moglie di Lautaro Martinez aveva raccontato come funzionava la chat delle moglie e fidanzate dei giocatori dell'Argentina. Pare che in questi giorni sia esplosa...
