Le wags dell’Argentina scatenate contro Wanda: “La odiano. E nella loro chat la chiamano…”

Le wags dell’Argentina scatenate contro Wanda: “La odiano. E nella loro chat la chiamano…” - immagine 1
I dettagli della chat delle wags argentine unite contro la ex di Icardi
Wanda Nara fa sempre notizia. La ex moglie di Mauro Icardi è rimasta nuovamente impigliata in una polemica, che stavolta si è allargata al giro della Nazionale argentina. La conduttrice televisiva avrebbe infatti contattato - secondo i media argentini - il giocatore Enzo Fernandez (impegnato e con due figli). La notizia diffusa anche da LAM ha naturalmente destato scalpore.

Le wags dell’Argentina scatenate contro Wanda: “La odiano. E nella loro chat la chiamano…”- immagine 2

La chat delle wags argentine

Secondo quanto riportato da LAM, le wags della Nazionale argentina avrebbero fatto gruppo contro Wanda Nara. E anche per quanto riguarda la chat delle wags c'è un retroscena particolarmente piccante: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La stessa moglie di Lautaro Martinez aveva raccontato come funzionava la chat delle moglie e fidanzate dei giocatori dell'Argentina. Pare che in questi giorni sia esplosa...

 

