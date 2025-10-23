Wanda Nara fa sempre notizia. La ex moglie di Mauro Icardi è rimasta nuovamente impigliata in una polemica, che stavolta si è allargata al giro della Nazionale argentina. La conduttrice televisiva avrebbe infatti contattato - secondo i media argentini - il giocatore Enzo Fernandez (impegnato e con due figli). La notizia diffusa anche da LAM ha naturalmente destato scalpore.