Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, aveva recentemente ammesso di aver iniziato a chattare con un calciatore presente al Mondiale per club. I giornalisti argentini hanno ricostruito gli indizi e identificato il giocatore, Ayrton Costa. “Sta con il giocatore del Boca, ma non hanno ancora avuto rapporti intimi. Me lo ha confermato. Il calciatore ha iniziato a scriverle su Instagram”, ha rivelato una giornalista di LAM. Piccolo particolare: il giocatore quando ha iniziato a chattare con Wanda era ancora fidanzato. E la (ormai ex) fidanzata, a giudicare da questo messaggio postato sui social, non l'ha presa benissimo: LEGGI QUI.