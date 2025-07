Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il Galatasaray dopo il gravissimo infortunio nel quale aveva riportato la rottura del legamento crociato. L'attaccante argentino sta lavorando per riprendersi il suo spazio nella squadra turca anche grazie all'incredibile supporto dei tifosi, che lo considerano un re. Tra Mauro e Wanda continua la battaglia legale per l'affidamento delle figlie e continuano le frecciate social. Wanda si è sfogata in queste ore rimarcando le mancanze di Maurito nei suoi confronti: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex moglie dell'attaccante del Galatasaray gli ha anche fatto pervenire un messaggio in merito alla gestione della sua carriera da calciatore.