Il monito della ex moglie del calciatore argentino

Mauro Icardi è tornato ad allenarsi a pieno regime con il Galatasaray. In queste ore il calciatore ha condiviso gli scarpini nuovi con incisi i nomi delle figlie. A queste figlie, ha ricordato ieri Wanda sui social, Icardi non sta corrispondendo la quota di alimenti prevista. L'argentina ha definito ridicolo l'atteggiamento di Maurito. Rispondendo ad un utente ha poi rimarcato di detenere ancora potere sulla sua carriera di calciatore: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Al suggerimento estremo di un utente, Wanda Nara ha risposto dipingendo uno scenario preoccupante per i futuri trasferimenti di mercato.