Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, è stato protagonista della trasmissione Obbligo o Verità, condotta dalla Marcuzzi. Ad Alessia ha anticipato alcuni scenari che potrebbero verificarsi nel gioco delle panchine per quanto riguarda la prossima stagione. Dove allenerà Massimiliano Allegri , gli chiede la Marcuzzi.

"Allegri? Spero che vada alla Roma, non va al Milan. Se Conte va via dal Napoli - spero di no - Allegri va al Napoli", ha annunciato Zazzaroni alla Marcuzzi. E alla domanda sullo scoop mancato che più lo ha fatto rosicare nella sua carriera di giornalista Ivan ha risposto così: LEGGI QUI.