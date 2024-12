"Sono tre giorni, quattro giorni. Si parla solo di questo, si parla solo di questo. Ma dalla Turchia, non ti dico neanche chi mi ha chiamato. Ma Mariotto c'è? No, non ci credevo. Montella? No, ancora più alto. Mourinho mi ha scritto. Mi ha scritto ma Mariotto c'è? Cioè giuro io non ci credevo. Me l'ha chiesto ovviamente con una battuta, perché lui tanto è ironico. E mi ha chiesto anche quale sarà la finale. Elly Schlein? Lei anche ma lei l'ha detto da tempo che segue Ballando"