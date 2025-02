Paolo Ziliani aveva in questi giorni già ampiamente affrontato il tema dei favori arbitrali nel nostro campionato, puntando il dito su alcuni episodi dubbi che hanno scatenato le polemiche. "In Como-Juventus, gara d’apertura di questa tragicomica 24^ giornata di Serie A, è successo che al minuto 80, sul risultato di 1-1, mentre l’attaccante del Como Douvikas - lanciato in area verso la porta di Di Gregorio - stava stoppando il pallone col petto in corsa aggiustandoselo per il tiro a rete, il difensore della Juventus Gatti, che lo affiancava dopo aver perso un tempo di gioco, portava con movimento voluto la mano sinistra sulla palla spingendola all’ingiù e impedendo all’attaccante del Como lo stop di petto e il tiro in porta. Un calcio di rigore solare per non dire colossale (c’era addirittura la volontarietà del gesto)", scriveva il giornalista sportivo menzionando poi una ricca galleria di falli plateali di mano mai fischiati alla Vecchia Signora.