Dopo il giorno di riposo, oggi è andato in scena l'allenamento per i nerazzurri che si preparano al big match con l'Atalanta

Giovedì di lavoro per l'Inter al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico Simone Inzaghi, oggi è andata in scena una sessione mattutina d'allenamento per i nerazzurri che si preparano così al big match in casa dell'Atalanta di domenica 16 marzo al Gewiss Stadium.