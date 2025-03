L'Inter perde anche Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro, finito ko nella sfida di sabato contro il Napoli (in cui aveva segnato il gol del momentaneo 1-0), si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, come poi reso noto dal club.

La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma Dimarco dovrebbe saltare le prossime sfide contro Feyenoord, Monza e Atalanta per rientrare dopo la sosta per le nazionali (saltando così probabilmente anche le gare con l'Italia in Nations League) nella partita contro l'Udinese del 30 marzo.