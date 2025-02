Arnautovic entra, segna ed esce per infortunio: lo sostituisce Taremi

Il calciatore è entrato dalla panchina per sostituire Thuram per un problema alla caviglia ed è stato costretto a uscire per un problema all'adduttore

Marko Arnautovic è entrato dalla panchina per sostituire Marcus Thuram costretto ad uscire durante la gara contro la Fiorentina per una contusione alla caviglia. Il giocatore austriaco è stato protagonista della partita al 52esimo, quando è saltato più in alto di tutti nell'area viola ed è riuscito a portare in vantaggio i nerazzurri, suo il gol del due a uno.