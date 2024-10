Arsenal, ansia per Calafiori: problemi ad un ginocchio. Attesi gli esami

L'Arsenal, prossima avversaria dell'Interin Champions (la sfida con gli inglesi si gioca a San Siro il 6 novembre alle 21.ndr), ha vinto questa sera, per 1-0 la partita contro lo Shakhtar. Al 70esimo è stato costretto ad uscire dal campo, per un brutto infortunio, il giocatore della Nazionale italiana, Riccardo Calafiori. Al suo posto è entrato Lewis-Skelly.