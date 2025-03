L'attaccante prelevato dal Monza nella sessione invernale non s'è allenato stamattina a Zingonia per una fastidiosa lombalgia

All'indomani della lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale sinistro di Stefan Posch, nell'Atalanta in vista della trasferta di domenica in casa della Juventus si ferma anche Daniel Maldini. L'attaccante prelevato dal Monza nella sessione invernale non s'è allenato stamattina a Zingonia per una fastidiosa lombalgia.