Roma, subito tegola per Gasperini: lesione per Bailey, ecco quando tornerà in campo

Gli esami ai quali si è sottoposto Bailey, infortunatosi al primo allenamento, hanno evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale destro.
La Roma vince a Bologna conquistando i primi 3 punti della stagione, ma sarà costretta a perdere Leon Bailey.

Gli esami ai quali si è sottoposto l'esterno, infortunatosi al primo allenamento con i giallorossi, hanno evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale destro.

Un infortunio che costringerà Bailey ai box per le prossime 4 settimane mettendo a rischio la sua presenza nel derby, fissato nel weekend del 20-21 settembre.

