Più in bilico, invece, la presenza di Lewandowski per la sfida di Champions. Il capocannoniere della squadra — autore di 40 gol — si è infortunato ai muscoli ischiocrurali il 19 aprile, durante il match contro il Celta, con una stima di stop anche in questo caso di circa tre settimane. L’idea dello staff medico è di dichiararlo disponibile lunedì e portarlo comunque a Milano, anche se le possibilità che parta titolare restano piuttosto basse. L’obiettivo è averlo in panchina, pronto a dare una mano nella ripresa in caso di necessità.