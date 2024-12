Nicolò Barella ha segnato contro la Lazio e poi al 74esimo, era stato sostituito precauzionalmente, per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra. È stato evidenziato un affaticamento per il quale il giocatore oggi non si è allenato con il resto del gruppo. Salterà sicuramente la sfida di domani sera di Coppa Italia contro l'Udinese.

Matteo Barzaghi, a Skysport, ha riferito che lo staff medico nerazzurro per avere un quadro completo della situazione del centrocampista ha predisposto per domani gli esami per capire con precisione l'entità del problema e per capire se il calciatore dovrà saltare anche la gara con il Como o se avrà qualche chance di esserci.