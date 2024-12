Repubblica – Inter, dati da dream team. E mancano i graffi di Lautaro

È una stagione sicuramente partita in salita quella dell'Inter che ha incassato dopo dieci gare gli stessi gol subiti nel girone di andata della passata stagione. Ma da quando è arrivato il 4 a 4 in campionato con la Juventus i nerazzurri hanno segnato 19 gol e ne hanno incassato 2. Uno con il Napoli e l'altra è l'autorete di Darmian contro il Parma. 40 finora in totale in Serie A le reti segnate dalla squadra di Inzaghi, nessuno ha fatto meglio.

La Repubblica riporta i dati della società Soccerment che vedono l'Inter come la squadra più forte nel gegenpressing: la formazione nerazzurra rientra subito in possesso del 50,7 per cento dei palloni persi e nessuna squadra ha subito meno tiri. È impegnata su più fronti, spiega Franco Vanni sul quotidiano, "ma nessuno sa gestire il turnover come Inzaghi. Ha una squadra di campionato, il dream team dei super titolari, e una di Champions, in cui giocano Frattesi e Zielinski, Carlos Augusto e Taremi, unica nota stonata (ma il tecnico lo difende) in una rosa in cui sembra rinato persino Correa", si legge.