Sky conferma: tanti cambi per Udinese-Inter. Calhanoglu sì o no?

Spazio quindi in porta a Martinez che è all'esordio, in difesa chance per Bisseck da difensore centrale con Darmian e Bastoni. Sulle fasce dovrebbero esserci Buchanan e Carlos Augusto. Mezzali tutte nuove con Frattesi e Zielinski. Potrebbe invece esserci Calhanoglu, il dubbio è se giocherà lui o Asllani: Inzaghi potrebbe decidere di lasciare al turco la regia a lui in mezzo al campo. Taremi ed Arnautovic in attacco e riposo per la coppia formata da Thuram e Lautaro. Barella, come vi abbiamo spiegato, si è allenato a parte, non ci sarà nella gara di domani ma anche con il Como resta in dubbio per evitare rischi dopo l'affaticamento muscolare che si è manifestato alla fine della gara con la Lazio.