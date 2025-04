Bastoni ko, l’Inter spera. E anche Inzaghi è in emergenza per il Bayern

Oltre al danno dei due punti buttati, a Parma è arrivata anche la beffa dell'uscita di Alessandro Bastoni, costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo per un fastidio al ginocchio. Farris ha parlato di cambio precauzionale, ma si attendono gli esami per capirne di più. E intanto per il Bayern Monaco la situazione infermeria non è delle migliori, come scrive il Corriere dello Sport:

"La speranza è quella di non aver perso un’altra pedina. Bastoni, infatti, non è rientrato in campo dopo l’intervallo, trascorrendo il secondo tempo in panchina con il ghiaccio su una gamba. Un’uscita precauzionale, ha fatto sapere l’Inter, allo scopo di non correre rischi. Tanto più che, come spiegato da Farris, il difensore aveva dato la disponibilità a proseguire. Peccato che pure Dumfries, a Bergamo, avrebbe voluto restare in campo. E il suo guaio, poi, si è rivelato parecchio serio".