All'indomani della vittoria di carattere e reazione contro la Fiorentina, l'Inter si proietta già verso il derby d'Italia contro la Juventus. Non c'è sosta per i nerazzurri, chiamati a marciare a ritmo scudetto per mettere sempre più pressione al Napoli capolista. Inzaghi e lo staff medico sono in apprensione soprattutto per le condizioni di Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Marko Arnautovic, tutti usciti non al meglio dalla sfida contro la squadra di Palladino.