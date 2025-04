"Kompany dietro non ha praticamente più alternative. In porta giocherà Urbig (Neuer spera di recuperare per la gara di ritorno), a proteggerlo ci saranno Kim e Dier al centro (mancano Upamecano e Ito), con Guerreiro (recuperato dopo un leggero affaticamento) e Laimer sugli esterni. A centrocampo ci dovrebbero essere Kimmich e Palhinha: Goretzka è in dubbio, sicuro assente Pavlovic. A Kompany in mezzo mancano quindi geometrie e muscoli. Sulla trequarti altre assenze importanti: fuori Coman e Musiala, ci saranno Sané e Olise sugli esterni, Müller si dovrebbe muovere da trequartista", sottolinea la Gazzetta dello Sport.