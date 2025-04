Musiala salterà certamente entrambe le sfide di Champions League contro l'Inter (in programma l'8 aprile all'Allianz Arena e il 16 aprile a Milano), oltre al Klassiker di Bundesliga contro il Borussia Dortmund (12 aprile). Ma non è tutto: il talentuoso classe 2003 potrebbe rimanere ai box anche per l'eventuale semifinale di Champions League (29/30 aprile e 6/7 maggio) e probabilmente per le successive cinque partite di campionato.