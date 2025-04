"Durante il derby vinto 3-1 con l’Augsburg, Musiala - gli esami per lui hanno diagnosticato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori per circa otto settimane - è stato sostituito con evidente difficoltà dal portoghese Palhinha. Pare che Musiala si sia infortunato nella torsione con cui ha segnato il temporaneo pareggio, quando si è liberato in area tra quattro avversari prima di tirare quasi da terra e trovare il 12º centro in campionato. Poi, a inizio ripresa Musiala si è accasciato al suolo. Potrebbe saltare anche il Mondiale per club".