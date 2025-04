Dopo tante brutte notizie, Kompany, allenatore del Bayern Monaco, può tirare un sospiro di sollievo: Harry Kane sarà in campo contro l'Inter

Dopo tante brutte notizie, Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, può tirare un sospiro di sollievo: Harry Kane, nonostante la botta alla caviglia rimediata nell'ultima partita di Bundesliga contro l'Augsburg, sarà in campo domani sera contro l'Inter. Scrive il Corriere dello Sport:

"Dopo le ultime tegole, domenica di buone notizie per Vincent Kompany. Si sono allenati a porte chiuse con la squadra sia Harry Kane che Leon Goretzka. Il capocannoniere inglese della Bundesliga (34 reti in tutte le competizioni, 10 in Champions) ha smaltito il duro colpo alla caviglia destra da parte di Zesinger nel derby vinto venerdì ad Augsburg (3-1)".