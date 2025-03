Dayot Upamecano sarà indisponibile per la doppia sfida all'Inter in Champions League, nei quarti l'8 aprile a Monaco e il 16 a Milano

Dayot Upamecano sarà indisponibile per la doppia sfida all'Inter in Champions League, nei quarti l'8 aprile a Monaco e il 16 a Milano. Il difensore francese, infortunatosi al ginocchio sinistro con la sua nazionale, sarà indisponibile "diverse settimane", ha annunciato il Bayern Monaco. Non è chiaro se il difensore centrale dovrà operarsi, ma il finale di stagione è a rischio. Secondo la Bild, Upamecano sarà assente almeno per 6 settimane.