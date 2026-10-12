Carlos Forbs ha svolto l'allenamento questa mattina alla vigilia della gara contro l'Inter

Gianni Pampinella
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Bruges Leko
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Buone notizie per il Club Brugge. Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Inter, Carlos Forbs ha svolto l'allenamento questa mattina. L'esterno era uscito per infortunio sabato contro il La Louvière ed era stato sostituito, ma oggi ha iniziato l'allenamento in gruppo. "Anche se questo non significa automaticamente che sarà disponibile per la partita di domani sera contro l'Inter. Il club completerà la restante parte dell'allenamento a porte chiuse", si legge su Het Laatste Nieuws.

Forbs
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Forbs si sta riprendendo da un infortunio muscolare, anche se non è ancora chiaro quanto sia grave. Ivan Leko potrebbe fornire maggiori dettagli sulla situazione del giocatore portoghese questa sera durante la conferenza stampa a San Siro. "In realtà non posso sostituirlo; il suo profilo è unico per velocità e abilità", aveva detto Leko sabato.

Forbs

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