Operazione riuscita nella giornata di ieri per Davide Frattesi , che ora comincerà il suo percorso di recupero per mettersi a disposizione di Cristian Chivu il prima possibile. Si legge sul Corriere dello Sport: "Circa un mese di stop e la conseguenza di potersi unire al ritiro pre stagionale soltanto all’inizio di agosto.

Come da programma stilato con lo staff medico dell’Inter, Davide Frattesi ieri è stato operato all’ernia bilaterale presso l’Humanitas di Rozzano e nei prossimi giorni inizierà il percorso di recupero che lo porterà (prevedibilmente) a tornare disponibile per la prima partita di campionato, in programma il 25 agosto contro il Torino. «L’intervento è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione» ha fatto sapere l’Inter attraverso un comunicato ufficiale mentre il giocatore - postando un selfie scattato dal letto d’ospedale - ha scherzato abbozzando un sorriso: «Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c'è stato niente da fare».