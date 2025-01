"Gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato che Calhanoglu ha abbandonato il derby di Supercoppa a causa di una «lieve elongazione agli adduttori della coscia destra». Il guaio, insomma, è paragonabile a quello accusato da Thuram contro l’Atalanta. E il francese, con il Milan, era già seduto in panchina. Poi è chiaro che non avrebbe avuto senso mandarlo in campo. Ad ogni modo, se Thuram ci sarà a pieno regime già domenica con il Venezia, esistono margini perché pure il centrocampista turco venga convocato e si accomodi in panchina. È probabile che tocchi ancora ad Asllani giocare dall'inizio"