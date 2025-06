Buone notizie per Chivu dall'infermeria. Per la sfida contro i brasiliani recuperano sia l'attaccante che il centrocampista

"Un’escursione termica di 15 gradi rispetto a Seattle: l’Inter ha trovato in North Carolina un caldo afoso, con un tasso di umidità altissimo. Il primo giorno a Charlotte è stato comunque di riposo per la squadra: così ha deciso Chivu, che ha già avuto modo di far capire quanto sia importante la fase di recupero tra un match e l’altro. E allora ben venga un po’ di relax per i giocatori. Non proprio per tutti, però. Perché Thuram e Frattesi si sono comunque allenati", scrive La Gazzetta dello Sport.