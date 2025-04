Inter, come sta Dumfries? Obiettivo averlo al top per Barcellona: il punto

In un momento così cruciale della stagione, l'assenza di una pedina importante come Denzel Dumfries si fa sentire eccome

In un momento così cruciale della stagione, l'assenza di una pedina importante come Denzel Dumfries si fa sentire eccome. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni dell'esterno olandese:

"Un mese senza partite può assolutamente bastare: Denzel Dumfries, fermo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, adesso lavora per il rientro e ha cerchiato in rosso un paio di date sull’agenda. La prima, il 26 aprile, ovvero sabato prossimo: a San Siro si giocherà Inter-Roma e se tutto fila liscio l’esterno destro olandese dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi proprio in occasione della partita contro i giallorossi".