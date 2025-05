Anche ieri sera, Lautaro Martinez è rimasto a guardare. Dopo lo sforzo contro il Barcellona, l'elongazione alla coscia si è riacutizzata e, ovviamente, l'Inter non vuole rischiare nulla verso la finale di Champions League. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni:

"Intanto questa settimana proseguirà il programma di recupero di Lautaro. L’obiettivo è quello di fargli giocare almeno qualche minuto contro il Como, in modo da evitare che l’ultima apparizione prima della finale di Champions con il Psg sia il ritorno con il Barcellona. Il percorso, evidentemente, prevede che ritorni innanzitutto in gruppo. E, presumibilmente, accadrà nel giro di qualche giorno. Il Toro ha pagato lo sforzo di non voler saltare il ritorno con i catalani. Il rischio ha pagato tutti i suoi dividendi".