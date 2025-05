Per entrambi sarà difficile, perché solitamente i problemi che li hanno colpiti richiedono più tempo. Ma la parola impossibile non c'è ancora

Per entrambi sarà difficilissima, perché solitamente i problemi che li hanno colpiti richiedono alcune settimane di stop. Ma la parola impossibile non è stata ancora scritta, anche perché entrambi faranno di tutto per essere parte dell'Inter che, contro il Barcellona, si giocherà una delle partite più importanti della sua storia recente. Per Lautaro Martinez e Pavard, come scrive Repubblica, è corsa contro il tempo:

"Per Lautaro è una corsa contro il tempo. L’infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nella partita contro il Barcellona spaventa l’Inter. Come successo con Thuram, anche per il capitano si spera in un recupero lampo in vista della gara di ritorno. “Sarà difficilissimo averlo”, ha ammesso Simone Inzaghi. Ma difficilissimo non significa impossibile".