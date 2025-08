"Cristian Chivu può sorridere. Oltre a Bisseck e Zielinski, che da oggi torneranno ad allenarsi in gruppo dopo una settimana di lavoro individuale, il tecnico interista ieri ha visto il rientro ad Appiano di Frattesi, che a quasi quattro settimane di distanza dall'operazione all’ernia bilaterale ha cominciato a svolgere un lavoro personalizzato sul piano atletico per ritrovare la forma migliore. L’obiettivo del centrocampista romano è quello di essere pronto e arruolabile per l’esordio in campionato, contro il Torino il 25 agosto, e cominciare a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo allenatore per scalare le gerarchie del centrocampo".