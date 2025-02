Al 24esimo del primo tempo Matteo Darmian è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare: risentimento ai flessori della coscia destra per l'esterno. Il calciatore si aggiunge alla lista degli infortunati sulle fasce di Inzaghi che non ha a disposizione Carlos Augusto (atteso il rientro per la CL) e neanche Zalewski per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra.