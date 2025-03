Dopo la sosta per le nazionali, inizierà il ciclo terribile dell'Inter, con una gara ogni 3 giorni. Inzaghi spera di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati. Il tecnico dell'Inter dovrà fare i conti con l'assenza di Dumfries , uno dei più in forma dell'ultimo periodo.

"Per un esterno che si è fermato ce n’è un altro che lavora a tutta per rimettersi in moto tra sette giorni, quando a San Siro si presenterà l’Udinese. Darmian aspetta solo il semaforo verde per il rientro in gruppo, che arriverà presumibilmente tra martedì e mercoledì, poi potrà riprendersi quel posto da titolare che gli manca da Inter-Lazio di Coppa Italia", si legge su La Gazzetta dello Sport.