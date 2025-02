TEMPI DI RECUPERO - Dagli esami di oggi sono confermati i tempi di recupero che si ipotizzavano in questi giorni: Darmian starà fuori per circa tre settimane, quindi tornerà solo dopo la sosta per le nazionali, l'obiettivo è esserci contro l'Udinese a fine marzo. Salterà così Napoli, Feyenoord (andata e ritorno), Monza e Atalanta, per tornare appunto post sosta con l'Udinese.