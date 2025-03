L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha minacciato il Canada di ritorsioni legali: "Chiediamo al Canada un chiarimento completo sugli eventi e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere azioni legali. Mandare un giocatore palesemente infortunato, con un ginocchio già compromesso, su un volo intercontinentale di dodici ore senza un’accurata valutazione medica è, dal nostro punto di vista, gravemente negligente e una chiara violazione del dovere medico. In generale, l'impiego di Davies, che aveva già problemi muscolari prima della partita, in un match sportivamente irrilevante, per noi è incomprensibile. Phonzy non ha colpe: è il capitano, vuole assumersi responsabilità. Ma proprio perché il Canada è già qualificato per i Mondiali 2026 come paese ospitante, non si doveva correre alcun rischio per un giocatore chiave come lui"