Sulle corsie, essendo Zappacosta sotto terapie per la lesione al soleo sinistro prima della pausa per le Nazionali, pronti Bellanova e Ruggeri. In difesa, davanti a Carnesecchi, con Godfrey a rischio per l'influenza, Kossounou-Hien-De Roon e Scalvini al rientro dopo il crociato sinistro rotto il 2 giugno scorso con la Fiorentina. In mediana, Pasalic accanto a Ederson.