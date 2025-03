C'era preoccupazione per le condizioni del difensore, ma come anticipato ieri da Fcinter1908 non è nulla di grave

Durante il riscaldamento della sfida col Feyenoord, De Vrij è stato costretto a lasciare il campo e Inzaghi ha schierato subito Acerbi. C'era preoccupazione per le condizioni del difensore, ma come anticipato ieri da Fcinter1908 non è nulla di grave, tanto che l'olandese potrebbe recuperare per la sfida con l'Atalanta.

"Quel fastidio al ginocchio nel prepartita gli ha impedito di scendere in campo martedì contro il “suo” Feyenoord (e di andare in panchina, come stabilisce il regolamento Uefa per chi si fa male nel riscaldamento), adesso Stefan De Vrij spera di recuperare in tempo per la sfida scudetto di domenica sera in casa dell’Atalanta. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il centrale olandese hanno escluso lesioni: De Vrij soffre di una leggera infiammazione, la situazione verrà monitorata in questi giorni", scrive La Gazzetta dello Sport.