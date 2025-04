Non solo Taremi, presto rivedremo in campo anche Federico Dimarco . L'esterno sta lavorando per rientrare il prima possibile e potrebbe essere già tra i convocati nella sfida di sabato sera contro il Cagliari.

"A Monaco si è... allenato. Non è passato inosservato lo speciale riscaldamento di Dimarco all’Allianz Arena: mentre i compagni si preparavano normalmente, il mancino si è sottoposto a una seduta personalizzata fatta di scatti, esercizi di reattività e anche di forza, con l’aiuto degli elastici. A quel punto è apparso chiaro a tutti che non sarebbe sceso in campo - e infatti non si è mai neppure scaldato durante il match - ma che avrebbe sfruttato la serata per lavorare sulle prossime partite. Così è stato", scrive La Gazzetta dello Sport.