Lo abbiamo visto in panchina durante il derby di Coppa Italia contro il Milan. Ma non è stato seduto un attimo, si è aggiunto come al solito allo staff tecnico nell'incitare i suoi compagni. Federico Dimarco non ha giocato nella semifinale di andata contro i rossoneri, al suo posto c'era Carlos Augusto , sostituito poi da Zalewski. L'esterno italiano era rientrato tra i titolari nella gara contro l'Udinese e due suoi assist hanno regalato i gol ad Arnautovic e Frattesi che sono serviti per i tre punti.

Questa mattina, come raccolto da FCINTER1908.IT, sono stati esclusi problemi per Dimarco che nella gara contro il Milan è rimasto in panchina per motivi precauzionali anche perché rientrato di recente da un infortunio. Da esterno destro ha invece giocato Darmian. È assente Dumfries per cui si allungano i tempi di recupero: probabilmente serviranno 3-4 settimane ancora per rivederlo in campo.