Il ritorno in campo di Petar Sucic è ormai a un passo. Il centrocampista è stato convocato per la gara di campionato tra la Dinamo Zagabria e il Gorica. La Dinamo ha vinto agilmente con un netto 3-1 mentre Sucic è rimasto in panchina per tutta la gara. È la prima volta che il centrocampista viene convocato dal 9 novembre, quando giocò 90 minuti proprio contro il Gorica. Dopo quella gara, Sučić era stato convocato in nazionale, al suo ritorno alla Dinamo, durante l'allenamento si è fratturato il metatarso, che lo ha costretto a stare fuori per tre mesi.