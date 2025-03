L'infermeria dell'Inter non si svuota mai. In attesa dei prossimi rientri, ad affollare la stanza degli infortunati è arrivato anche Denzel Dumfries. Sostituito nel finale con l'Atalanta, ha raggiunto il ritiro dell'Olanda, ma è stato rimandato indietro. Inzaghi dovrà farne a meno per le prossime partite. Come anticipato da Fcinter1908, infatti, Dumfries salterà le tre sfide successive alla sosta, ossia i match con l'Udinese (30 marzo), l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (2 aprile) e il match col Parma il 5 aprile.

"Non ci sarà Denzel Dumfries nel motore dell’Inter che ripartirà dopo la sosta, il 30 marzo contro l’Udinese. Lo staff medico valuterà l’olandese in questi giorni e solo allora potranno essere messe a fuoco tempistiche precise, ma i primi esami condotti in nazionale suggeriscono uno stop di un paio di gare: per Dumfries, che si è fermato nel 2-0 all’Atalanta per un problema alla coscia destra, niente Udinese e niente derby di andata di Coppa Italia, in programma il 2 aprile. La speranza è di riaverlo per la trasferta di Parma del 5, o per l’andata dei quarti di Champions a Monaco contro il Bayern, l’8. Oggi attesi ad Appiano Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski", scrive La Gazzetta dello Sport.