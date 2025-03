Oggi l'Inter si ritrova ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti. Inzaghi dovrà fare a meno di parecchie pedine tra Nazionale e infortuni. In particolare c'è da capire l'entità del problema muscolare di Denzel Dumfries .

"Domani ad Appiano si rivedrà già Marcus Thuram, la cui situazione non preoccupa. Più delicato, invece, il caso di Denzel Dumfries: lo staff medico controllerà nel weekend la situazione della coscia destra dopo i primi controlli in Olanda, che hanno già evidenziato un problema muscolare. Solo a quel punto, dopo i nuovi esami milanesi, si potrà stabilire una precisa tabella per il ritorno: è pressoché certa l’assenza tra la sfida in campionato contro l’Udinese e l’andata di Coppa Italia contro il Milan. Se c’è qualche minima chance per la successiva trasferta di Parma, il vero obiettivo è il ritorno nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco", riporta La Gazzetta dello Sport.