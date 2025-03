«Cari amici, innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato. Così come sosterrò la nostra nazionale, che seguirà come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamos Argentina!», le parole del giocatore in un post pubblicato su Instagram.